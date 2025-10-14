Quando l’incubo della crisi climatica dà vita all’utopia anarchica

«La vera rivoluzione deve cominciare dentro ciascuno di noi», sussurra con bocca mezza sdentata l’anziana signora Giovanna durante l’assemblea. È fra i fortunati superstiti della catastrofe climatica che s’è appena abbattuta su Milano a seguito di una crisi energetica planetaria, un blackout mondiale. Di un cataclisma che, fra i danni e le vittime, ha però anche fatto riemergere i corsi d’acqua che erano stati sepolti da catrame e cemento, restituendo all’acqua dei canali il colore cristallino ormai perduto da anni; all’aria un profumo finalmente pulito e respirabile. Dopo il disastro è tempo di ripensare a un mondo nuovo, tutti riuniti in assemblea. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

