Chissà se Jennifer Aniston s’è stufata o invece è felice di ricevere spesso domande sul perché non abbia avuto figli. Un po’ di anni fa, dopo l’ennesimo finto scoop su una sua presunta gravidanza, s’incazzo non poco: “ Per la cronaca, non sono incinta. Sono stufa del continuo controllo sulla perfetta forma del corpo che esercitano i media con la scusa del ‘giornalismo’ e delle ‘celebrity news’. Le donne sono complete anche senza un compagno o un figlio “. Nel 2022, è stata lei decidere di parlare del non avere avuto figli e lo ha fatto con Allure: “Ho cercato di rimanere incinta. È stato un percorso difficile, durato diversi anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando la gente dice ‘Ma potresti adottare’, io rispondo ‘Non voglio adottare’. Voglio il mio DNA in una piccola persona. L’adozione non era nei piani”: così Jennifer Aniston