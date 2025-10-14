Quando il dialetto diventa musica | torna il Festival della canzone dialettale piacentina
Dopo il grande successo dello scorso anno, torna il Festival della Canzone Dialettale Piacentina organizzato dalla Famiglia Piasinteina, in collaborazione con la Banca di Piacenza. L'edizione 2025 del festival si terrà al Teatro President giovedì 6 novembre con inizio alle ore 21.La. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
