Quando il dialetto diventa musica | torna il Festival della canzone dialettale piacentina

Ilpiacenza.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna il Festival della Canzone Dialettale Piacentina organizzato dalla Famiglia Piasinteina, in collaborazione con la Banca di Piacenza. L'edizione 2025 del festival si terrà al Teatro President giovedì 6 novembre con inizio alle ore 21.La. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

