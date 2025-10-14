Quando giocano Sylla e Orro la prossima partita in Turchia? Weekend intenso dopo le prime vittorie
Myriam Sylla e Alessia Orro hanno debuttato in maniera brillante nella Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 e Campionesse del Mondo hanno lasciato Milano e si sono trasferite in terra anatolica per iniziare una nuova avventura, tra l’altro sotto la guida di due tecnici italiani (rispettivamente Massimo Barbolini e Marcello Abbondanza). L’esordio è stato vincente per entrambe: la schiacciatrice è risultata la top scorer (16 punti) nel 3-0 che il suo Galatasaray Istanbul ha rifilato all’Aydin Buyuksehir Belediyespor, mentre la palleggiatrice è andata a referto con 4 punti e ha ben gestito due grandi terminali offensivi come Melissa Vargas e Arina Fedorovtseva nel 3-1 con cui il suo Fenerbahce Istanbul ha espugnato il campo dell’Aras Spor. 🔗 Leggi su Oasport.it
