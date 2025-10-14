Quando gioca Jasmine Paolini a Ningbo? Debutto rimandato di un giorno | definita l’avversaria

Jasmine Paolini si appresta a fare il proprio ritorno in campo dopo aver perso la semifinale del WTA 1000 di Wuhan contro la statunitense Coco Gauff. La tennista italiana si rimetterà in gioco al torneo WTA 500 di Ningbo, dove esordirà giovedì 16 ottobre (l’ordine di gioco verrà definito il giorno prima, dunque bisognerà aspettare per avere un’idea dell’orario dell’incontro). La fuoriclasse toscana, in piena corsa per la qualificazione alle WTA Finals, debutterà direttamente al secondo turno sul cemento della località cinese. La numero 8 del mondo, che sta battagliando con la kazaka Elena Rybakina per meritarsi un biglietto per gli atti conclusivi della stagione, incrocerà la russa Veronika Kudermetova, che ha prevalso sulla croata Antonia Ruzic con il punteggio di 6-3, 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gioca Jasmine Paolini a Ningbo? Debutto “rimandato” di un giorno: definita l’avversaria

