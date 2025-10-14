Yuri Romanò è stato incoronato come miglior opposto dei Mondiali 2025 di volley maschile, contribuendo in maniera determinante al successo dell’Italia nelle Filippine. Le prestazioni impattanti offerte dal bomber hanno fatto la differenza in quel di Manila, con la ciliegina della torta offerta dai cinque ace consecutivi firmati nel finale del secondo set e che hanno dato il là al volo degli azzurri verso la conquista del quinto titolo iridato della propria storia. Il 28enne brianzolo non sarà però protagonista nella prossima Superlega, il massimo campionato italiano che incomincerà il 20-21 ottobre. 🔗 Leggi su Oasport.it

Quando debutta Yuri Romanò in Russia? Il trasloco in Siberia dopo i Mondiali: le prossime partite