Obiettivo centrato. L’ Italia voleva blindare aritmeticamente il secondo posto nel Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026 di calcio. Gli azzurri di Rino Gattuso per garantirsi almeno i playoff, vista la situazione in classifica, avevano come target di vincere questa sera contro Israele a Udine e assicurarsi la piazza d’onore alle spalle della Norvegia. Norvegesi in testa a punteggio pieno con 18 punti hanno praticamente ipotecato la qualificazione diretta alla fase finale dei Mondiali. Gli scandinavi, infatti, si sono messi in una botte di ferro se si parla di differenza reti rispetto all’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Qualificazioni Mondiali calcio 2026, la classifica del girone dell’Italia: gli azzurri si assicurano i playoff