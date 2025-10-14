Qualificazioni Mondiali 2026 sconfitta fatale per quel tecnico | esonero ad un passo

14 ott 2025

Qualificazioni Mondiali 2026: crisi profonda per la Svezia, Tomasson a rischio esonero. Atteso a breve il comunicato della Federazione Le qualificazioni mondiali 2026 si stanno rivelando un incubo per la Svezia, che attraversa uno dei momenti più complicati della sua storia recente. Dopo quattro giornate, la nazionale scandinava ha conquistato appena un punto, mettendo a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

