Qualificazioni Mondiali 2026 | Retegui trascina l’Italia ai Playoff ok Spagna e Turchia

Sportface.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bella vittoria dell’Italia che si qualifica almeno per i Playoff per i Mondiali del 2026. Buone prove di Calhanoglu e Yildiz.  Con una rete per tempo Mateo Retegui trascina l’Italia nella vittoria ad Udine contro Israele, guadagnandosi cosi il secondo posto nel girone e il pass per i Playoff per i Mondiali del 2026. In un clima abbastanza surreale per uno stadio mezzo vuoto e gli scontri per vicende extra calcistiche l’Italia fa il suo ed arriverà almeno a giocarsi la qualificazione per il torneo più importante a livello nazionale. Qualificazioni Mondiali 2026, ok tutte le big. Dopo una brusca partenza l’Italia sblocca la sfida contro Israele grazie ad un calcio di rigore e questa volta Retegui non sbaglia ed insacca dietro il portiere. 🔗 Leggi su Sportface.it

