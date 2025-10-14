L’ Italia vuole blindare aritmeticamente il secondo posto, e garantirsi almeno i play-off, nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri, dopo la sconfitta iniziale patita in Norvegia hanno infilato quattro vittorie consecutive dapprima in casa contro Moldavia ed Estonia, poi in campo neutro contro Israele, ed infine in Estonia. Nel Girone I l’ Italia ha già osservato i due turni di riposo previsti, ma si trova a -6 dalla Norvegia, ancora a punteggio pieno: questa sera, però, i norvegesi osserveranno il secondo ed ultimo turno di riposo, mentre alle ore 18.00 si giocherà Estonia-Moldavia, sfida tra due squadre già eliminate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Qualificazioni Mondiali 2026: la classifica del girone dell’Italia. Riposa la Norvegia