Qualificazioni Mondiali 2026 | la classifica del girone dell’Italia Riposa la Norvegia
L’ Italia vuole blindare aritmeticamente il secondo posto, e garantirsi almeno i play-off, nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri, dopo la sconfitta iniziale patita in Norvegia hanno infilato quattro vittorie consecutive dapprima in casa contro Moldavia ed Estonia, poi in campo neutro contro Israele, ed infine in Estonia. Nel Girone I l’ Italia ha già osservato i due turni di riposo previsti, ma si trova a -6 dalla Norvegia, ancora a punteggio pieno: questa sera, però, i norvegesi osserveranno il secondo ed ultimo turno di riposo, mentre alle ore 18.00 si giocherà Estonia-Moldavia, sfida tra due squadre già eliminate. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Un topo entra in campo durante Galles-Belgio valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. L’arbitro è costretto a fermare il gioco, Courtois prova a prenderlo con le mani. - facebook.com Vai su Facebook
Qualificazioni Mondiali: #DeBruyne trascina il Belgio, alla Francia non basta #Nkunku - X Vai su X
Risultati Qualificazioni Mondiali 2026, classifiche/ Live score diretta gol live: sorpresa Kosovo! - Risultati qualificazioni Mondiali 2026 oggi, lunedì 13 ottobre 2025: classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite. Come scrive ilsussidiario.net
Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: i risultati di oggi. Pareggia la Francia, bene la Germania - Otto le partite in campo stasera: non sono mancate le sorprese, a partire dal pareggio della ... Lo riporta oasport.it
RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE/ Romania al 95'! Diretta gol live score (12 ottobre 2025) - Risultati qualificazioni Mondiali 2026 oggi, domenica 12 ottobre 2025: classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite. Lo riporta ilsussidiario.net