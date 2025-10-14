Qualificazioni Europei U21 2027 | la classifica del girone dell’Italia Continua il duello a distanza con la Polonia
L’ Italia proseguirà allo Stadio “Giovanni Zini” di Cremona, contro l’ Armenia, il proprio cammino nelle qualificazioni agli Europei Under 21 di calcio: gli azzurrini, inseriti nel Girone E, nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18.15, proveranno a dare continuità alle vittorie contro Montenegro, Macedonia del Nord e Svezia. Gli azzurrini sono a punteggio pieno, anche se la differenza reti al momento premia la Polonia, a quota 9 come l’Italia dopo i successi con Macedonia del Nord, Armenia e Montenegro, mentre seguono con 3 punti Montenegro, Macedonia del Nord e Svezia, infine è ferma al palo proprio l’Armenia. 🔗 Leggi su Oasport.it
