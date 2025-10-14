Qualificazione Mondiali | Italia travolge Israele 3-0 e sogna in grande

Qualificazione Mondiali: gli Azzurri dominano Israele con una prestazione brillante e tre reti decisive. Nel match valido per la Qualificazione Mondiali, l’ Italia di Gennaro Gattuso ha dominato Israele con un netto 3-0, mostrando solidità, intensità e una ritrovata vena offensiva. La partita, giocata con ritmo e determinazione, ha visto gli Azzurri imporsi grazie a una prestazione corale, impreziosita dalle giocate di Mateo Retegui e Gianluca Mancini. Cronaca della partita. L’Italia parte subito forte, mantenendo il possesso palla e cercando varchi nella difesa israeliana. Al 6’, Retegui sfiora il vantaggio con una conclusione di prima intenzione, mentre al 16’ Raspadori sfiora il palo con un tiro dal limite. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Qualificazione Mondiali: Italia travolge Israele 3-0 e sogna in grande

