QualifMondiali Italia-Israele 3-0

22.45 L'Italia si assicura almeno il 2° posto nel Girone I, ovvero i playoff. Appena a lato Cambiaso, ma è Israele è più pericoloso: Gloukh va fuori di un niente;Donnarumma prodigioso su Solomon Agli sgoccioli Retegui si procura un rigore con un guizzo e lo trasforma nel recupero.Donnarumma mantiene il vantaggio, altra grande parata su Gloukh. Al 74' Retegui strappa il pallone a Turiel e piazza il pallone nell'incrocio lontano. Giochi fatti.Solomon sull'esterno della rete.Esposito si divora una grande chance, il tris (93') è di Mancini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

