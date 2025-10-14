Quali sono gli effetti del vaccino sul sistema immunitario?

La vaccinazione aiuta a debellare le malattie: secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ogni anno 2 milioni di vite vengono salvate in tutto il mondo grazie ai vaccini. Eppure, quando si tratta di vaccinarsi, può essere difficile sottoporsi alle cure del medico. È davvero sicuro per il nostro sistema immunitario? Non sarebbe meglio seguire il ciclo naturale delle malattie lievi? Che cosa è la vaccinazione e quali sono i diversi tipi di vaccini?. Un vaccino è un preparato che mira a stimolare il sistema immunitario in un modo specifico per proteggere dalle infezioni causate da virus o batteri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Quali sono gli effetti del vaccino sul sistema immunitario?

