Quadri dopo sette anni riapre il campo sportivo Nicolino Calabrese | il paese ritrova la sua squadra

Chietitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo sette anni di silenzio, a Quadri si torna finalmente a giocare nello storico campo sportivo “Ing. Nicolino Calabrese”. Un ritorno atteso e carico di significato, reso possibile dai lavori di rigenerazione e manutenzione straordinaria realizzati dal Comune grazie a un finanziamento regionale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

