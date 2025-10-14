Q-Alliance il più potente hub quantistico al mondo nascerà in Lombardia
100 ricercatori, per la maggior parte italiani, in un progetto che vede uniti industria, mondo scientifico e accademico. La Q-Alliance è l'assist perfetto alla strategia del governo per rendere l'Italia protagonista nella rivoluzione quantum. 🔗 Leggi su Wired.it
A ComoLake nasce Q-Alliance, per costruire in Italia 'il più potente quantum hub al mondo' - Gli Stati Uniti guardano alla Lombardia per la realizzazione di un centro di calcolo quantistico all'avanguardia, aperto e in grado di generare posti di lavoro specializzati. Come scrive adnkronos.com
Nasce l'hub quantistico più potente del mondo - con la partecipazione di scienziati indipendenti e l'approvazione delle autorità istituzionali italiane. Riporta ansa.it