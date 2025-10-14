Q-Alliance il più potente hub quantistico al mondo nascerà in Lombardia

Wired.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

100 ricercatori, per la maggior parte italiani, in un progetto che vede uniti industria, mondo scientifico e accademico. La Q-Alliance è l'assist perfetto alla strategia del governo per rendere l'Italia protagonista nella rivoluzione quantum. 🔗 Leggi su Wired.it

q alliance il pi249 potente hub quantistico al mondo nascer224 in lombardia

© Wired.it - Q-Alliance, il più potente hub quantistico al mondo nascerà in Lombardia

Altri contenuti sullo stesso argomento

q alliance pi249 potenteA ComoLake nasce Q-Alliance, per costruire in Italia 'il più potente quantum hub al mondo' - Gli Stati Uniti guardano alla Lombardia per la realizzazione di un centro di calcolo quantistico all'avanguardia, aperto e in grado di generare posti di lavoro specializzati. Come scrive adnkronos.com

q alliance pi249 potenteNasce l'hub quantistico più potente del mondo - con la partecipazione di scienziati indipendenti e l'approvazione delle autorità istituzionali italiane. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Q Alliance Pi249 Potente