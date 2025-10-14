E’ recordman di preferenze in provincia ed uno dei due riconfermati al consiglio regionale: Mario Puppa ha raccolto oltre 9000 preferenze confermando per altri cinque anni il suo seggio a Firenze. L’esponente Pd ha colto un importante risultato che si va ad affiancare alla vittoria di Eugenio Giani e del centrosinistra chiamati ancora alla guida della Toscana. "Il risultato premia il lavoro svolto dal presidente che nella prima fase del suo mandato si è trovato di fronte alla pandemia e poi alla crisi energetica ed economica, ma le sue capacità di amministratore sono venute fuori così come il suo rapporto con i sindaci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Puppa ”soddisfattissimo“ della rielezione in consiglio