Pupi Avati | Ridley Scott critica Hollywood ma i suoi ultimi film sono orrendi

Dal palco della manifestazione livornese che celebra l'orrore sul grande schermo, il maestro bolognese ha parlato delle differenze tra horror di ieri e di oggi replicando alle dichiarazioni provocatorie di Ridley Scott. Pupi Avati non ha peli sulla lingua. Ospite del FIPILI Horror Festival di Livorno, il regista 86enne ha commentato le dichiarazioni del collega inglese Ridley Scott, che ha puntato il dito contro le produzione della Hollywood contemporanea sostenendo di essersi rifugiato nella revisione dei suoi lavori. "I suoi primi film erano capolavori, gli ultimi sono orrendi" ha dichiarato Avati, commentando le dichiarazioni di Ridley Scott. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Pupi Avati: "Ridley Scott critica Hollywood, ma i suoi ultimi film sono orrendi"

