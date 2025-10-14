Pupi Avati | Cosa mi fa arrabbiare del cinema italiano? I budget improponibili per via del tax credit

Movieplayer.it | 14 ott 2025

Il maestro bolognese è tornato a parlare dei meccanismi dei finanziamenti al cinema italiano durante la sua incursione al festival horror di Livorno. Il cinema è la sua vita, la sua passione e anche il suo cruccio. Il maestro Pupi Avati ha una visione lucida dell'industria italiana di cui è tornato a parlare quando lo abbiamo incontrato nel corso del FIPILI Horror Festival 2025, manifestazione dedicata alla paura. E visto che l'horror è un genere che va di pari passo coi problemi della società, anche l'autore de La casa dalle finestre che ridono e del recente L'orto americano si è fermato a riflettere sull'influsso del cinema sul mondo che ci circonda. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

