Punti Nascita a Sessa e Piedimonte ancora chiusi | insorge il Comitato
Ancora chiusi i Punti Nascita di Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. Una situazione che non rispetta quanto sentenziato dal Tar della Campania che, su ricorso del Comune di Sapri, ha sospeso la delibera di chiusura. Un provvedimento che però ha portato finora alla sola riapertura del Punto Nascita. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altre letture consigliate
Primi al mondo L’importanza del progetto “Genoma Puglia”, accessibile in tutti i punti nascita e gratuito - facebook.com Vai su Facebook
Screening neonatale per leucodistrofia metacromatica in Lombardia: Fondazione Telethon con ASST Fatebenefratelli Sacco, @FondazioneBuzzi e @uniamofimronlus , rilancia l’appello ai punti nascita e alle famiglie lombarde perché aderiscano al progetto. - X Vai su X
Campania: Graziano (Pd), 'mobilitazione contro chiusura punti nascita, deroga atto dovuto' - "In Campania prosegue la mobilitazione contro la chiusura dei punti nascita di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Sapri. Riporta notizie.tiscali.it