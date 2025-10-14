Punti Nascita a Sessa e Piedimonte ancora chiusi | insorge il Comitato

Casertanews.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora chiusi i Punti Nascita di Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. Una situazione che non rispetta quanto sentenziato dal Tar della Campania che, su ricorso del Comune di Sapri, ha sospeso la delibera di chiusura. Un provvedimento che però ha portato finora alla sola riapertura del Punto Nascita. 🔗 Leggi su Casertanews.it

