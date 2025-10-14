Pulizia e sanificazione Asl | servizio internalizzato come nel resto della Puglia

BRINDISI - La Fials chiede un incontro urgente con la direzione strategica della Asl di Brindisi in merito alla imminente scadenza, prevista per il 31 ottobre 2025, del contratto di affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e altri servizi oggi gestiti dalla società Colser Servizi scrl. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

