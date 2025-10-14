Puglia prima al mondo con screening genomico neonatale pubblico e gratuito
(Adnkronos) – La Puglia segna un primato mondiale nella sanità pubblica: dal 16 aprile 2025 è operativo ‘Genoma Puglia’, il primo programma al mondo di screening genomico neonatale accessibile in tutti i punti nascita e gratuito per tutte le famiglie. Il progetto, realizzato presso il laboratorio di Genetica medica dell’Ospedale ‘Di Venere’, Asl Bari, utilizza, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
