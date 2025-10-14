Pubblica amministrazione Brunetta | Segnali di miglioramento ma restano i divari territoriali
Durante la presentazione della Relazione annuale del Cnel sui livelli e la qualità dei servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali, il presidente Renato Brunetta ha evidenziato un quadro in chiaroscuro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti simili trattati di recente
La Pubblica amministrazione sta cambiando volto. Stiamo costruendo un’amministrazione sempre più innovativa, moderna e capace di mettere le persone al centro di ogni trasformazione. Vai su X
A Santena, al Polo SNA del Piemonte, al convegno “Intelligenza Artificiale e P.A., una concreta prospettiva” insieme al ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, al sindaco di Santena Roberto Ghio, al rettore del Politecnico di Torino Stefano Co - facebook.com Vai su Facebook
Brunetta, 'P.a tra luci e ombre, bene la digitalizzazione' - "La pubblica amministrazione italiana mostra segnali di miglioramento: cresce la consistenza del personale, aumentano gli investimenti in formazione e competenze, si amplia l'uso delle infrastrutture ... Come scrive ansa.it
Servizi pubblici: Brunetta, segnali di miglioramento ma ancora luci e ombre - 'La Pubblica Amministrazione italiana mostra segnali di miglioramento: cresce la consistenza del personale, aumentano gli investimenti in formazione e compet ... Si legge su ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
PA. Il ministro Bongiorno e il brunettismo senza Brunetta - La ricetta di Bongiorno è semplice: il corpo come password risolleverà di destini della pubblica amministrazione. quotidianosanita.it scrive