Psicologa rivela la prima cosa che ogni genitore dovrebbe fare quando i figli affrontano un problema
Secondo la psicologa Lisa Damour, recentemente intervenuta in un podcast dedicato alla genitorialità, spesso i ragazzi non si rivolgono agli adulti per ricevere soluzioni, ma per essere ascoltati senza troppi giudizi: sentirsi compresi rafforza la fiducia, favorisce infatti l’autonomia emotiva e li aiuta a sviluppare resilienza e sicurezza in loro stessi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
