Psicologa rivela la prima cosa che ogni genitore dovrebbe fare quando i figli affrontano un problema

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo la psicologa Lisa Damour, recentemente intervenuta in un podcast dedicato alla genitorialità, spesso i ragazzi non si rivolgono agli adulti per ricevere soluzioni, ma per essere ascoltati senza troppi giudizi: sentirsi compresi rafforza la fiducia, favorisce infatti l’autonomia emotiva e li aiuta a sviluppare resilienza e sicurezza in loro stessi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

psicologa rivela prima cosaPsicologa rivela la prima cosa che ogni genitore dovrebbe fare quando i figli affrontano un problema - Secondo la psicologa Lisa Damour, recentemente intervenuta in un podcast dedicato alla genitorialità, spesso i ragazzi non si rivolgono agli adulti per ... Come scrive fanpage.it

psicologa rivela prima cosaCosa significa se scegli sempre blu, nero e grigio per vestirti, secondo la psicologia - Cosa rivela la psicologia se scegli sempre blu, nero e grigio per i vestiti che indossi ogni giorno: i significati. Da donnaglamour.it

Cosa accade nel cervello prima della morte? Uno studio lo rivela - La morte è una certezza per tutti, un pensiero che spesso evitiamo, ma che in fondo ci porta a una domanda universale: cosa succede davvero in quell'ultimo, misterioso istante? Come scrive 105.net

Cerca Video su questo argomento: Psicologa Rivela Prima Cosa