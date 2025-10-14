provincia la scelta di gandolfi tra le alleanze e gli equilibri di partito

Il presidente della Provincia di Bergamo, Pasquale Gandolfi, non ci starebbe a fare il candidato di bandiera. Se il Partito Democratico non recuperasse il rapporto con Forza Italia e la Lega non sarebbe disponibile a essere candidato alle prossime elezioni che si terranno nel 2026. È quanto trapela da una riunione che si è tenuta nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre in Via Tasso tra i consiglieri provinciali dem, il presidente Gandolfi e il segretario provinciale del Pd, Gabriele Giudici. Se l’ipotesi venisse confermata, la segreteria provinciale del Pd non avrebbe più a disposizione la candidatura dell’attuale presidente, mentre dopo oltre dieci anni il centrodestra torna unito in provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

