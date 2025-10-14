Provano a occupare il liceo per Gaza ma i portoni sono sbarrati la scelta della preside del Mercalli di Napoli | Chiuso a tempo indeterminato

Sono rimasti sorpresi gli studenti che si erano assiepati fuori dall’ingresso del liceo scientifico Giuseppe Mercalli di Napoli pronti a occuparlo per protestare in sostegno di Gaza: il portone dell’istituto era chiuso a doppia mandata. La decisione è arrivata direttamente dalla dirigente scolastica Daniela Paparella, che ha comunicato la sua decisione scrivendo una breve nota nel registro elettronico: «Questa istituzione scolastica non aprirà i battenti e rimarrà chiusa a tempo indeterminato fino a nuovo avviso ». Nelle ultime settimane molti licei romani hanno dato vita a occupazioni e proteste per la situazione in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Open.online