Provano a occupare il liceo per Gaza ma i portoni sono sbarrati la scelta della preside del Mercalli di Napoli | Chiuso a tempo indeterminato
Sono rimasti sorpresi gli studenti che si erano assiepati fuori dall’ingresso del liceo scientifico Giuseppe Mercalli di Napoli pronti a occuparlo per protestare in sostegno di Gaza: il portone dell’istituto era chiuso a doppia mandata. La decisione è arrivata direttamente dalla dirigente scolastica Daniela Paparella, che ha comunicato la sua decisione scrivendo una breve nota nel registro elettronico: «Questa istituzione scolastica non aprirà i battenti e rimarrà chiusa a tempo indeterminato fino a nuovo avviso ». Nelle ultime settimane molti licei romani hanno dato vita a occupazioni e proteste per la situazione in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
L’Atp apre al cambiamento dopo il caso Sinner: “La priorità è la sicurezza dei giocatori” Si provano ad abbassare i toni dopo quello che sta succedendo a Shanghai. Dall’Atp sembrerebbero pronte delle nuove indicazioni. Il ritiro di Jannik Sinner e i tanti casi a - facebook.com Vai su Facebook
Provano a occupare il liceo per Gaza ma i portoni sono sbarrati, la scelta della preside del Mercalli di Napoli: «Chiuso a tempo indeterminato» - La dirigente scolastica Daniela Paparella ha comunicato la decisione sul registro elettronico: «Presenza di persone estranee con atteggiamento minaccioso». Segnala msn.com
Studenti vogliono occupare liceo a Napoli, la preside lo chiude - al liceo scientifico Giuseppe Mercalli di Napoli: appresa la volontà degli studenti di occupare l'istituto, la preside ha c ... Da ansa.it
Firenze, occupati per Gaza i licei Michelangiolo e Machiavelli: «Blocchiamo tutto» - Uno striscione annuncia l'occupazione del Miche, al Machiavelli stop alle lezioni: «Ora tocca agli studenti». Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it