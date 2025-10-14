Protezione civile quattro giorni di esercitazione sul rischio sismico

Riminitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 16 al 19 ottobre si terrà una maxi esercitazione di protezione civile sul rischio sismico che coinvolgerà il territorio dei Comuni di Maiolo, Montecopiolo e San Leo oltre un centinaio di volontari. L’iniziativa è organizzata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

