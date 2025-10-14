Protezione civile quattro giorni di esercitazione sul rischio sismico

Dal 16 al 19 ottobre si terrà una maxi esercitazione di protezione civile sul rischio sismico che coinvolgerà il territorio dei Comuni di Maiolo, Montecopiolo e San Leo oltre un centinaio di volontari. L’iniziativa è organizzata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

