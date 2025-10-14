Protezione civile metà dei comuni ha il piano di emergenza fermo al 2016

Quasi la metà dei comuni della Tuscia, 26 per la precisione, ha il piano di emergenza fermo al 2016-2017, quando sono stati fatti gli ultimi aggiornamenti. Solo un numero esiguo dei sessanta enti ha proceduto a una revisione recente del documento. È quanto emerso dalla giornata di formazione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

