Protezione civile metà dei comuni ha il piano di emergenza fermo al 2016

Viterbotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi la metà dei comuni della Tuscia, 26 per la precisione, ha il piano di emergenza fermo al 2016-2017, quando sono stati fatti gli ultimi aggiornamenti. Solo un numero esiguo dei sessanta enti ha proceduto a una revisione recente del documento. È quanto emerso dalla giornata di formazione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

