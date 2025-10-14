Protestano i tassisti di Napoli | Piano traffico ad hoc e riattivazione delle ZTL sospese

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I sindacati dei tassisti napoletani chiedono un "piano del traffico urbano che garantisca fluidità di circolazione e la riattivazione delle ZTL sospese". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

protestano tassisti napoli pianoProtestano i tassisti di Napoli: “Piano traffico ad hoc e riattivazione delle ZTL sospese” - I sindacati dei tassisti napoletani chiedono un "piano del traffico urbano che garantisca fluidità di circolazione e la riattivazione delle ZTL sospese" ... Lo riporta fanpage.it

"Caos traffico a Napoli", tassisti annunciano una protesta - Un piano del traffico "efficiente, che garantisca ai cittadini e agli utenti un servizio realmente fruibile, nel pieno rispetto delle normative che regolano il Trasporto Pubblico Non di Linea" che "di ... ansa.it scrive

Napoli, protestano i tassisti: “Introiti diminuiti del 30% per Ncc e Uber” - Protestano i tassisti di Napoli, che davanti a Palazzo San Giacomo hanno esposto striscioni e urlato slogan per chiedere maggiori garanzie per la loro categoria. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Protestano Tassisti Napoli Piano