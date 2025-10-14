Prossima partita Italia quando gioca contro Moldavia e Norvegia nelle Qualificazioni ai Mondiali

Moldavia (13 novembre) e Norvegia (16 novembre) sono le prossime partite dell'Italia nel calendario delle qualificazioni. In caso di secondo posto nel girone, gli Azzurri torneranno in campo a marzo per i playoff. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

INFO BIGLIETTI & ACCREDITI STAMPA! Non mancare alla nostra prossima partita in casa nel campionato di eccellenza - Girone B La biglietteria del Campo Sportivo Comunale di Gioiosa Marea sarà aperta mercoledì a partire dalle ore 14.30. ? Prezzi - facebook.com Vai su Facebook

? La nostra prossima partita in casa sarà con il Barcellona in Champions League il 15 ottobre. Venite a sostenerci al Tre Fontane! https://asroma.com/it/biglietti/femminile… DAJE ROMA DAJE! #ASRomaWomen #UWCL - X Vai su X

Prossima partita Italia, quando gioca contro Moldavia e Norvegia nelle Qualificazioni ai Mondiali - Moldavia (13 novembre) e Norvegia (16 novembre) sono le prossime partite dell'Italia nel calendario delle qualificazioni ... Lo riporta fanpage.it

Italia, quando gioca le prossime partite delle qualificazioni ai Mondiali? Date, orari e avversarie: il calendario - Ma dopo la partita di questa sera contro Israele, quali saranno le ... Da msn.com

Prossima partita Italia, quando gioca contro Israele nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026 - Dopo la sfida all'Estonia, l'Italia di Gattuso si appresta a sfidare Israele, il match più delicato del girone sia per la composizione della classifica ... Secondo fanpage.it