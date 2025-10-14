Prossima partita Italia quando gioca contro Moldavia e Norvegia nelle Qualificazioni ai Mondiali

14 ott 2025

Moldavia (13 novembre) e Norvegia (16 novembre) sono le prossime partite dell'Italia nel calendario delle qualificazioni. In caso di secondo posto nel girone, gli Azzurri torneranno in campo a marzo per i playoff. 🔗 Leggi su Fanpage.it

