Prosegue la serie di roghi nel Leccese | un' ’autovettura in fiamme a Gallipoli

GALLIPOLI – Ancora un’auto avvolta dalle fiamme nel Salento. Questa notte, intorno alle 4, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Domenico Milelli per domare un incendio che ha coinvolto una Kia Sportage di una 35enne del posto. Il rogo che ha causato gravi danni al mezzo, ha coinvolto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it