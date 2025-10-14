Prosegue il sereno sulla Lombardia | temperature miti oltre i 20 gradi

Un promontorio anticiclonico centrato sull’Europa occidentale proteggerà in parte anche la nostra regione garantendo temperature miti e tempo abbastanza soleggiato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Martedì 14 ottobre 2025 Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo poco nuvoloso o con nubi sparse. In mattinata possibili foschie o banchi di nebbia sulla medio-bassa pianura. Temperature: Minime comprese tra 9 e 14°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 18 e 22°C. Venti: In pianura deboli da sud-est, in quota deboli da sud-est. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Prosegue il sereno sulla Lombardia: temperature miti oltre i 20 gradi

