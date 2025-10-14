Pronostico USA-Australia | ko dopo sette vittorie di fila
USA-Australia è un’amichevole internazionale che si gioca nella notte tra martedì e mercoledì alle 3:00. Formazioni e pronostico Senza Pulisic, che probabilmente non verrà rischiato nemmeno in questo match, gli Usa perdono molto del loro potenziale offensivo. Una squadra che gira attorno alle prestazioni del milanista, e lo sappiamo. Pronostico Usa-Australia: ko dopo sette vittorie di fila (Lapresse) – Ilveggente.it In questa fase di avvicinamento al Mondiale, la formazione americana vorrebbe dare uno slancio importante a queste partite, magari vincendole, perché si sa, vincere dà coraggio e sensazione che si potrebbe fare sempre meglio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
