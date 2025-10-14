Portogallo-Ungheria è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca martedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. La qualificazione al prossimo campionato del mondo, per il Portogallo di Cristiano Ronaldo, potrebbe arrivare con ben due turni d’anticipo. I lusitani sono a punteggio pieno nel gruppo F ed in caso di vittoria a Lisbona contro l’ Ungheria, seconda a -5 dalla vetta, e di risultato positivo dell’Irlanda nella sfida con l’Armenia, il pass per la rassegna iridata che verrà organizzata nell’estate 2026 da Canada, Stati Uniti e Messico diventerà realtà. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Portogallo-Ungheria: conti chiusi con due turni d’anticipo