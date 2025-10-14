Pronostico Porto Rico-Argentina | la storia inizia col piede giusto

Portorico-Argentina è un’amichevole internazionale che si gioca nella notte tra martedì e mercoledì alle 2:00. Formazioni e pronostico C’è sempre una prima volta nella storia. E per il Portorico è questa: prima d’ora la formazione portoricana non aveva mai incontrato l’Argentina, oltretutto campione del Mondo, quindi sarà comunque una giornata di festa. Pronostico Portorico-Argentina: la storia inizia col piede giusto (Lapresse) – Ilveggente.it Sì, nonostante quello che sicuramente sarà il risultato finale della partita. Scaloni, che vuole preparare il Mondiale nel migliore dei modi, sicuramente rispetto alla prima amichevole giocata in questa finestra per le nazionali vorrà fare un poco di turnover. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Porto Rico-Argentina: la storia inizia col piede giusto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il Napoli vince come da pronostico, vince in rimonta e mantiene la posizione in testa alla classifica. E questo è il dato più importante dopo un primo tempo macchinoso ai limiti del guardabile. Altra storia nella ripresa, anche se in verità era facile fare meglio e m - facebook.com Vai su Facebook

Argentina-Porto Rico posticipata, un giorno di riposo in meno per Lautaro verso Roma-Inter - Porto Rico posticipata, un giorno di riposo in meno per Lautaro verso Roma- Come scrive sport.sky.it

Perché Porto Rico-Argentina è stata rinviata? Cosa cambia per il rientro di Lautaro e Nico Paz - La gara era in programma a Chicago il 13 ottobre, ma è stata posticipata di un giorno ... Scrive calciomercato.com

Porto Rico-Argentina posticipata, meno riposo per Lautaro in vista di Roma-Inter - Posticipata l'amichevole tra Porto Rico e Argentina: Lautaro Martínez avrà un giorno in meno di riposto in vista di Roma- Si legge su gianlucadimarzio.com