Pronostico Porto Rico-Argentina | la storia inizia col piede giusto

Ilveggente.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Portorico-Argentina è un’amichevole internazionale che si gioca nella notte tra martedì e mercoledì alle 2:00. Formazioni e pronostico  C’è sempre una prima volta nella storia. E per il Portorico è questa: prima d’ora la formazione portoricana non aveva mai incontrato l’Argentina, oltretutto campione del Mondo, quindi sarà comunque una giornata di festa. Pronostico Portorico-Argentina: la storia inizia col piede giusto (Lapresse) – Ilveggente.it Sì, nonostante quello che sicuramente sarà il risultato finale della partita. Scaloni, che vuole preparare il Mondiale nel migliore dei modi, sicuramente rispetto alla prima amichevole giocata in questa finestra per le nazionali vorrà fare un poco di turnover. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

