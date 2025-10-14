Nigeria-Benin è una gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale e si gioca martedì alle 18:00. Formazioni e pronostico Con quattordici punti in 9 partite giocate, in questo momento la Nigeria sarebbe fuori dal Mondiale. In testa alla classifica di questo girone africano – la prima va diretta, le migliori seconde fanno i playoff – c’è il Benin, che di punti ne ha conquistati 17. (Lapresse) – Ilveggente.it Una vittoria, quindi, vorrebbe dire aggancio almeno al secondo posto – in mezzo c’è il Sudafrica – e la possibilità di rimanere in vita. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Nigeria-Benin: tre punti e aggancio dopo la paura