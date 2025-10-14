Pronostico Nigeria-Benin | tre punti e aggancio dopo la paura

Ilveggente.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nigeria-Benin è una gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale e si gioca martedì alle 18:00. Formazioni e pronostico  Con quattordici punti in 9 partite giocate, in questo momento la Nigeria sarebbe fuori dal Mondiale. In testa alla classifica di questo girone africano – la prima va diretta, le migliori seconde fanno i playoff – c’è il Benin, che di punti ne ha conquistati 17. (Lapresse) – Ilveggente.it Una vittoria, quindi, vorrebbe dire aggancio almeno al secondo posto – in mezzo c’è il Sudafrica – e la possibilità di rimanere in vita. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico nigeria benin tre punti e aggancio dopo la paura

© Ilveggente.it - Pronostico Nigeria-Benin: tre punti e aggancio dopo la paura

Altre letture consigliate

pronostico nigeria benin trePronostico Nigeria-Benin: tre punti e aggancio dopo la paura - it Una vittoria, quindi, vorrebbe dire aggancio almeno al secondo posto – in mezzo c’è il Sudafrica – e la ... Si legge su ilveggente.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Nigeria Benin Tre