Messico-Ecuador è un’amichevole internazionale che si gioca nella notte tra martedì e mercoledì alle 4:30. Formazioni e pronostico Prendiamo in prestito il solito detto “ non c’è due senza tre ” che tutti noi conosciamo per titolare il pronostico di questa partita. Un’amichevole internazionale che vede di fronte due squadre che di certo non si difenderanno come se fosse un match ufficiale, ma alla fine si potrebbero anche accontentare. (Lapresse) – Ilveggente.it Soprattutto il Messico, che vorrebbe cercare di mettersi alle spalle la legnata – anche se amichevole sempre di legnata si tratta – “conquistata” nella partita giocata contro la Colombia qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Messico-Ecuador: non c’è due senza tre