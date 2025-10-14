Pronostico Italia U21-Armenia U21 | altro show degli Azzurrini

Italia U21-Armenia U21 è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni ai prossimi Europei e si gioca martedì alle 18:15: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Se le due vittorie di misura con Montenegro e Macedonia del Nord non erano servite a fugare completamente i dubbi, il roboante 4-0 di venerdì scorso contro la Svezia – selezione decisamente più quotata rispetto a quelle affrontate in precedenza – ci ha restituito un’ Italia in netta crescita, migliorata sotto tutti i punti di vista, soprattutto per quanto riguarda la qualità del gioco espresso. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

