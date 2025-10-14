Pronostico Italia U21-Armenia U21 | altro show degli Azzurrini
Italia U21-Armenia U21 è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni ai prossimi Europei e si gioca martedì alle 18:15: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Se le due vittorie di misura con Montenegro e Macedonia del Nord non erano servite a fugare completamente i dubbi, il roboante 4-0 di venerdì scorso contro la Svezia – selezione decisamente più quotata rispetto a quelle affrontate in precedenza – ci ha restituito un’ Italia in netta crescita, migliorata sotto tutti i punti di vista, soprattutto per quanto riguarda la qualità del gioco espresso. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Qualificazioni mondiali: L' Italia vince come da facile pronostico in Estonia, 1-3 il finale, segnano tutti gli attaccanti, Kean poi purtroppo infortunato, speriamo nulla di grave, Retegui che ha sbagliato anche un rigore e del forte attaccante dell' Inter, il giovane Fra - facebook.com Vai su Facebook
Estonia-Italia, pronostico risultato esatto: la goleada degli Azzurri stuzzica i bookie - X Vai su X
Pronostico Italia U21-Armenia U21: altro show degli Azzurrini - Armenia U21 è una partita valida per lequalificazioni agli Europei e si gioca martedì alle 18:15: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it scrive
Italia U21, Baldini: «Ho un gruppo straordinario. Con l’Armenia ripartiamo da zero» - Parla il commissario tecnico degli Azzurrini Fiducia, umiltà e la forza di un gruppo coeso. Si legge su calcionews24.com
Test Armenia per l’U21 di Baldini “Diamo il massimo, ho fiducia” - CREMONA (ITALPRESS) – Una nazionale che vince, convince e non vuole fermarsi. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive