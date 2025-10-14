Pronostico Giappone-Brasile | Ancelotti non cambia il destino

Giappone-Brasile è un’amichevole internazionale che si gioca martedì alle 12:30: pronostico, formazioni e dove vederla Dopo la semplice vittoria contro la Corea del Sud, nella prima amichevole che il Brasile di Carlo Ancelotti ha affrontato in questa finestra per le nazionali, la truppa verdeoro alza leggermente il livello di difficoltà, visto che se la dovrà vedere contro il Giappone. (Lapresse) – Ilveggente.it E, il tecnico italiano, non cambierà il corso della storia tra queste due formazioni. Fino ad oggi sono dieci gli incroci che ci sono stati e, fino ad oggi, mai il Giappone è riuscito a vincere contro la nazionale più affascinante del Mondo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico giappone brasile ancelottiAncelotti e il sogno mondiale: "Tutto per vincere con il Brasile" - Dopo aver centrato la qualificazione ai Mondiali 2026, il ct italiano potrebbe scrivere una ... Come scrive msn.com

pronostico giappone brasile ancelottiAncelotti, il Mondiale col Brasile sfida la storia: "C'è sempre una prima volta" - Il ct della Selecao parla in conferenza prima della sfida contro il Giappone e guarda anche a un possibile ritorno in nazionale di Neymar ... Segnala tuttosport.com

pronostico giappone brasile ancelottiAncelotti, 'col Brasile voglio vincere la coppa del mondo' - Carlo Ancelotti vuole lasciare il segno nella storia del calcio, guidando la nazionale brasiliana alla conquista della Coppa del Mondo 2026. Come scrive msn.com

