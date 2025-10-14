Giappone-Brasile è un’amichevole internazionale che si gioca martedì alle 12:30: pronostico, formazioni e dove vederla Dopo la semplice vittoria contro la Corea del Sud, nella prima amichevole che il Brasile di Carlo Ancelotti ha affrontato in questa finestra per le nazionali, la truppa verdeoro alza leggermente il livello di difficoltà, visto che se la dovrà vedere contro il Giappone. (Lapresse) – Ilveggente.it E, il tecnico italiano, non cambierà il corso della storia tra queste due formazioni. Fino ad oggi sono dieci gli incroci che ci sono stati e, fino ad oggi, mai il Giappone è riuscito a vincere contro la nazionale più affascinante del Mondo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Giappone-Brasile: Ancelotti non cambia il destino