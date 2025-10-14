Pronostico Gabon-Burundi | le motivazioni ci danno il finale

Gabon-Burundi è una gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale e si gioca martedì alle 21:00. Formazioni e pronostico Ad una sola giornata dal termine delle qualificazioni al prossimo Mondiale, il Gabon sogna di andare diretto in America. Secondo posto in classifica alle spalle della Costa D’Avorio – un solo punto dietro – e operazione sorpasso da mettere in cantiere. Complicato, perché dipende dall’altra squadra. (Lapresse) – Ilveggente.it Di certo i padroni di casa contro il Burundi che non ha nulla da chiedere, non si lasceranno sfuggire l’occasione e non dovranno avere nessun rimpianto, aspettando risultati positivi dall’altro campo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

