Pronostico e quote Yannick Hanfmann – Matteo Arnaldi ATP European Open Bruxelles 15-10-2025

Infobetting.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Arnaldi incontra per la prima volta l’esperto Yannick Hanfmann in un momento non facile della sua stagione, con due sole vittorie nelle ultime nove partite contro Nardi nelle qualificazioni di Tokyo e Sakamoto a Shanghai, dunque nemmeno particolarmente indicative. Il classe 1931 di Karlsruhe invece è reduce da una proficua campagna cinese, con le . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

pronostico e quote yannick hanfmann 8211 matteo arnaldi atp european open bruxelles 15 10 2025

© Infobetting.com - Pronostico e quote Yannick Hanfmann – Matteo Arnaldi, ATP European Open Bruxelles 15-10-2025

Leggi anche questi approfondimenti

pronostico quote yannick hanfmannPronostico Hanfmann-Arnaldi 15 ottobre 2025 - Analisi, guida tv, migliori quote e scommesse Tennis ATP Bruxelles, 16° di finale. Riporta betitaliaweb.it

pronostico quote yannick hanfmannPronostico Sonego-Hanfmann 1° Ottobre: Primo Turno ATP Shanghai 2025 - Si scende in campo, Mercoledì 1° Ottobre, per giocare il primo turno dell'ATP Masters 1000 di Shanghai 2025: pronostico Sonego- Come scrive bottadiculo.it

pronostico quote yannick hanfmannPronostico Hanfmann-Djokovic 5 Ottobre: Terzo Turno ATP Shanghai 2025 - Si scende in campo, Domenica 5 Ottobre, per giocare il terzo turno dell'ATP Masters 1000 di Shanghai 2025: pronostico Hanfmann- Secondo bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Quote Yannick Hanfmann