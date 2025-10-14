Il Real Madrid torna in Europa dopo la sconfitta in campionato contro il Baskonia mentre il Partizan si presenta in Spagna reduce da quattro vittorie di fila anche se in Eurolega ha perso l’unica trasferta trasferta giocata contro il BC Dubai. I serbi hanno mostrato sprazzi di eccellente pallacanestro su entrambi i lati del campo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Real Madrid – Partizan, Eurolega 15-10-2025