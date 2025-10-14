Pronostico e quote Arthur Fery – Lorenzo Sonego ATP Stoccolma 15-10-2025
Lorenzo Sonego affronta il di sette anni più giovane Arthur Fery che ha superato le qualificazioni battendo Buse e Clarke. Il torinese ha perso cinque selle ultime sei partite quasi al termine di una stagione nella quale ha fatto bene quasi solo a livello di Grande Slam, segnatamente con i quarti di finale raggiunti agli . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
