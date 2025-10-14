Costa d’Avorio-Kenya è una gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale e si gioca martedì alle 21:00. Formazioni e pronostico La Costa d’Avorio, prima nel proprio raggruppamento africano, ha il destino nelle proprie mani. Basterà vincere in casa contro il Kenya per staccare il pass per il Mondiale. Ma è incredibile come una squadra che fino al momento, in nove partite, abbia subito zero gol, sia ancora in corsa. (Lapresse) – Ilveggente.it Ventidue gol fatti e nessuno incassato. Sì, la Costa d’Avorio, nonostante il cammino clamoroso del Gabon che chiuderà al secondo posto, si prenderà con merito la qualificazione al prossimo Mondiale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Costa d’Avorio-Kenya: la casella rimane immacolata