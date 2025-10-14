Pronostico Arabia Saudita-Iraq | vittoria e Mondiale a un passo

Arabia Saudita-Iraq è una gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale e si gioca martedì alle 20:45. Formazioni e pronostico Le qualificazioni ai prossimi Mondiali, quelle asiatiche, hanno diverse fasi. Adesso siamo entrati in quella di un girone a tre squadre dove, la prima, se ne va diretta in America il prossimo anno mentre, la seconda, ha ancora delle possibilità per andare avanti. (Lapresse) – Ilveggente.it Arabia Saudita e Iraq hanno battuto nella prima sfida giocata in questo raggruppamento l'Indonesia. E ovviamente sognano di prendersi il pass adesso senza dover aspettare altri match.

