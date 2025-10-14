Qualificazioni ai Mondiali CAF, si conclude la fase a gironi: da monitorare la situazione della Nigeria di Osimhen, che rischia di rimanere clamorosamente fuori. Nell’ultima giornata delle qualificazioni africane ai Mondiali i riflettori sono puntati sul gruppo C, quello in cui è stata sorteggiata la Nigeria di Victor Osimhen. Le Super Eagles, favoritissime per il primo posto insieme al Sudafrica – altra selezione che vanta un certo blasone a livello continentale – rischiano clamorosamente di non staccare il pass per la kermesse che tra poco meno di un anno andrà in scena tra Canada, Messico e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici qualificazioni ai Mondiali CAF 14 ottobre: ultima giornata da brividi