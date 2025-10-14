Pronostici qualificazioni ai Mondiali CAF 14 ottobre | ultima giornata da brividi
Qualificazioni ai Mondiali CAF, si conclude la fase a gironi: da monitorare la situazione della Nigeria di Osimhen, che rischia di rimanere clamorosamente fuori. Nell’ultima giornata delle qualificazioni africane ai Mondiali i riflettori sono puntati sul gruppo C, quello in cui è stata sorteggiata la Nigeria di Victor Osimhen. Le Super Eagles, favoritissime per il primo posto insieme al Sudafrica – altra selezione che vanta un certo blasone a livello continentale – rischiano clamorosamente di non staccare il pass per la kermesse che tra poco meno di un anno andrà in scena tra Canada, Messico e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Argomenti simili trattati di recente
Pronostici calcio oggi 12 ottobre 2025: Qualificazioni Mondiali Africa ed Europa, le analisi di Romagiallorossa.it Vai su Facebook
I pronostici sulle Qualificazioni Mondiali di questo Weekend - X Vai su X
Pronostici qualificazioni ai Mondiali CAF 14 ottobre: ultima giornata da brividi - Qualificazioni ai Mondiali CAF, si conclude la fase a gironi: da monitorare la situazione della Nigeria, che rischia di rimanere fuori. Riporta ilveggente.it
Pronostici qualificazioni ai Mondiali CAF 8 ottobre: una multipla a quota 15 - Qualificazioni ai Mondiali CAF, nei prossimi giorni conosceremo i nomi delle altre 7 selezioni africane che giocheranno la rassegna iridata. Come scrive ilveggente.it
Qualificazioni Mondiali 2026, Italia-Israele: Azzurri favoriti per chiudere il discorso playoff - A Udine, martedì sera, la Nazionale di Gattuso affronta Israele per blindare il secondo posto nel Gruppo I delle qualificazioni al Mondiale 2026. Lo riporta gioconews.it