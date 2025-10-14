Il settimo turno del girone C di Promozione ha sorriso a Centese e X Martiri, rispettivamente vittoriose nei derby con Casumaro e Masi Torello Voghiera. Girandola di emozioni al "G&G Stadium", con la truppa di mister Di Ruocco che ha centrato la seconda affermazione stagionale grazie alla tripletta di Bonacorsi, al cospetto di un Casumaro mai domo – capace di rimontare dal 4-1 al 4-3 – ma alla fine sconfitto e staccatosi momentaneamente dalla vetta occupata dal Valsanterno. Batte un colpo invece la Centese, che dopo quattro pareggi in sei partite, trova tre punti importanti che la rilanciano nelle zone più nobili della classifica, a ridosso dei playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Promozione. X Martiri e Centese risalgono. Gallo, un punto che fa morale