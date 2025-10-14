Promozione X Martiri e Centese risalgono Gallo un punto che fa morale
Il settimo turno del girone C di Promozione ha sorriso a Centese e X Martiri, rispettivamente vittoriose nei derby con Casumaro e Masi Torello Voghiera. Girandola di emozioni al "G&G Stadium", con la truppa di mister Di Ruocco che ha centrato la seconda affermazione stagionale grazie alla tripletta di Bonacorsi, al cospetto di un Casumaro mai domo – capace di rimontare dal 4-1 al 4-3 – ma alla fine sconfitto e staccatosi momentaneamente dalla vetta occupata dal Valsanterno. Batte un colpo invece la Centese, che dopo quattro pareggi in sei partite, trova tre punti importanti che la rilanciano nelle zone più nobili della classifica, a ridosso dei playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Presentata nella Sala Consiliare del Comune di Gubbio la prima edizione della "Granfondo del Montefeltro": la manifestazione agonistica ciclistica che partirà domenica 12 ottobre alle ore 8:15 da Piazza 40 Martiri e che collega lo sport alla promozione del ter - facebook.com Vai su Facebook
Promozione. X Martiri e Centese risalgono. Gallo, un punto che fa morale - Il settimo turno del girone C di Promozione ha sorriso a Centese e X Martiri, rispettivamente vittoriose nei derby ... Riporta sport.quotidiano.net
Calcio dilettanti. Doppio derby alle 15. In Promozione. Centese-Casumaro e X Martiri-Masi - Doppio derby nel pomeriggio di Promozione, alle 15, con ben quattro ferraresi che anticipano ad oggi e si incroceranno ... msn.com scrive
Promozione. Casumaro capolista, la Centese non ingrana - Nel girone C di Promozione esame di maturità superato a pieni voti per il Casumaro, che dà un ulteriore segnale al campionato battendo 2- Segnala ilrestodelcarlino.it