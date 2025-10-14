Promette di rivoluzionare la gestione dello shock anafilattico
O gni giorno, in Italia, migliaia di persone vivono con la consapevolezza che un errore a tavola, una puntura d’insetto o un farmaco sbagliato possa scatenare, in pochi minuti, una reazione allergica per loro potenzialmente fatale. Si chiama shock anafilattico e significa che il corpo reagisce in modo violento nel tentativo di difendersi da una sostanza percepita come pericolosa: difficoltà respiratorie, calo della pressione e perdita di coscienza sono i sintomi principali. I circa 150 milioni di europei che convivono con un disturbo cronico allergico, convivono anche con una paura costante che possa accadergli. 🔗 Leggi su Iodonna.it
