Progressioni dipendenti in Provincia ecco la versione della Cisl Fp
Dopo le critiche sollevate da Cgil Fp, Uil Fpl e Csa Ral sulla progressioni dei dipendenti, anche la Cisl Fp fornisce la sua versione dei fatti esprimendo, al contrario, “apprezzamento per il lavoro svolto dall'amministrazione e dagli uffici” in via Costa, "risanando una situazione che risaliva. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
