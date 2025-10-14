Profezie per la pace le storie di chi semina speranza nei luoghi del conflitto

A ChorusLife questo fine settimana, all’interno della rassegna «Bergamo Incontra», fa tappa la mostra realizzata da oltre cento studenti provenienti da tutta Italia che racconta come la pace possa nascere anche dove tutto sembra perduto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Profezie per la pace», le storie di chi semina speranza nei luoghi del conflitto

Nel giorno di San Francesco confermiamo il nostro impegno per la pace. Nella riflessione che segue c'è il desiderio di impegnarci ancora e sempre per la pace. Prepariamo la pace con la forza delle nostre scelte, dei nostri gesti, del nostro pensiero! Vai su X

PROFEZIE PER LA PACE/ Nella mostra di GS l’opera di una forza che vince il dramma dei conflitti - Se ne parlerà oggi al Meeting di Rimini Questa mostra ha una data precisa e un luogo determinato d’origine: ... Si legge su ilsussidiario.net